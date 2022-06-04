Тисячолітня історія, унікальні мозаїки та фрески. Софію Київську називають серцем і символом вічності України. Вона стала центром світового православ'я і зіграла ключову роль у становленні незалежності нашої держави. Перед початком повномасштбаної війни з одного із куполів храму впав хрест.

Чому кияни назвали це знаменням та які нерозгадані таємниці приховує головна святиня України - дивіться у сюжеті.

Лілія Налягака, кореспондентка:

Тут зводили на престол київських князів і вручали їм символи державної влади, підписували політичні угоди, приймали іноземних послів та вирішували справи війни і миру. Ми на території Софії Київської - однієї з найголовніших християнських святинь Східної Європи. В місці, де почалася історія України.

Софію Київську почав будувати великий князь Володимир ще у 1011 році, а закінчив його син - князь Ярослав у 1018-му - розповідає історик Надія Нікітенко. Але історія зведення святині стала предметом політичних маніпуляцій росії.

Надія Нікітенко, доктор історичних наук:

Канонічним вважався рік 1037, коли Ярослав, як пишуть в літописі, заснував Софіївський собор на місці перемоги над печенігами і так його і називали в російській імперії, а пізніше в радянській імперії, що це начебто пам'ятник слави русского оружия, насправді сам собор спростовує це, він виник раніше, раніше Софії Новгородської, Софії Половицької.

Росія часто намагалася вкрасти нашу історію. Петро Перший вирвав із серця Києва слово "Русь", перейменувавши Московське царство в Російську Імперію. Микола Перший посягнув на українські святині.

Надія Нікітенко, доктор історичних наук:

Микола Перший, він казав, що народи російської імперії мають злитися в одне тіло і в одну душу, тому за нього була проведена реставрація Софійського собору і лаврських храмів, ці святині наче привласнювали російській імперії. І ось ця імперська традиція вона була і за радянських часів.

Ось такий вигляд мала Софія на початку 11 століття. Збудована у візантійському стилі святиня мала 5 вівтарів і 13 куполів. На зламі 17-18 століття гетьман Мазепа перебудував храм у бароковому стилі, який зберігся до сьогодні.

Надія Нікітенко, доктор історичних наук:

Софія була побілена, до неї ще було зведено 6 додаткових куполів і зараз їх не 13, як у давнину, а в 19. Великий купол і бічні куполи отримали хрести, які над ними звелися. Ви бачите над Софією 7 хрестів. 7 - це число сакральне, вони означають православну церкву, яка стоїть на 7 таєнствах.

Навколо хрестів Софії ходить багато містичних історій. Кажуть - якщо церковний символ ламається - це знак біди. Один із хрестів української святині впав під час Другої світової війни. Ще один обірвався за місяць до повномасштабного вторгнення Росії.

Вадим Кириленко, перший заступник генерального директора національного заповідника "Софія Київська":

Це точка зору оточуючої громади, киян. Про війну тоді ніхто не думав, але це тоді розглядалося, як загроза на рівні загрози.

Громадськість почала бити на сполох - головна Святиня України не може лишатися без хреста, до того ж, під час війни. Тож музейники почали шукати спосіб швидко відновити пошкодження.

Нелля Куковальська, генеральний директор національного заповідника "Софія Київська":

На той час у нас був готовий хрест, зроблений для теплої Софії. Він був посністю готовий, окрім яблука і ми приймаємо вольове рішення ставити не той хрест, який підходить архітектурі Софії, а ставити той, який є в наявності ставити на місце хреста, який впав.

Вадим Кириленко, перший заступник генерального директора національного заповідника "Софія Київська":

Під Києвом стояли війська, Київ бомбили, були постійно повітряні тривоги. Була вже інформація, що є реальна загроза Софії Київської, що ворог шукає причину, щоб бомбити собор, але рішення було прийнято востановлювати 2 березня.

Небайдужі люди допомогли з технікою. Попри загрозу обстрілів до Софії приїхала команда монтажників та реставраторів, які за один день встановили новий хрест. Щоправда, він тимчасовий. Спеціалісти вже працюють над відновленням автентичного хреста.

Сергій Нагорнюк, майстер позолочення:

Зробили новий із нержавіючої сталі, тільки оставили сіяніє, елементи старі осталися, він простоїть набагато довше.

Найближчим часом відновлений хрест мають освятити і він знову зависочіє над куполом Софії.

Нелля Куковальська, генеральний директор національного заповідника "Софія Київська":