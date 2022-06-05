Українські кораблі над Миколаївською областю збили дві російські ракети [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
У небі Миколаївської області військові моряки знищили ще дві ворожі ракети, повідомляють в службі по зв'язках з громадськістю командування ВМСУ.
Про це повідомляє ВМС ЗС України.
Екіпажами двох українських військових кораблів були збиті чергові російські ракети над Миколаївською областю за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів.
Це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів. Тільки за 4 червня особовий склад ВМС ЗСУ знищив чотири крилаті ракети окупантів, випущених по мирних містах України.
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