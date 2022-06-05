Байдена з дружиною евакуювали зі свого будинку [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден евакуювали з дому в Рехобот-Біч в Делавері через невеликий приватний літак, який помилково увійшов у повітряний простір біля їхнього будинку.
Про це повідомляє The Associated Press.
У Білому домі заявили, що Байдену та його родині не загрожує небезпека, і запобіжні заходи прийняті. Після оцінки ситуації президент і його дружина повернулися в свій будинок.
Секретна служба заявила, що візьме інтерв'ю у пілота, який, не був на належному радіоканалі і не дотримувався вказівки по польоту.
Оскільки це є стандартною практикою для президентських поїздок за межі Вашингтона, Федеральне авіаційне управління опублікувало обмеження на польоти на початку цього тижня перед візитом Байдена в пляжне містечко.
Обмеження включають безпольотну зону радіусом 10 миль (16 км), яка знаходиться в 30-мильній (48 км) зоні обмеженого доступу.
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