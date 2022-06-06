І власне, зайвим доказом, чому інформаційний захист є таким важливим є вчорашні події. Коли ворог атакував трансляцію футбольного матчу. Росіяни - активно воюють і на цьому фронті...

А щодо самого матчу - то українці поступилися збірній Уельсу з рахунком 1:0. Як відбувалася гра? І яка атмосфера панувала на стадіоні та поза ним - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Поодинокі синьо-жовті стяги серед червоного моря валлійських прапорів. Збірні України та Уельсу зустрічаються у Кардіфі. Це домашня арена місцевої команди. І хоча підтримка нашої збірної - значно скромніша, зате дуже голосна.

І під стадіоном, і навколо - у місцевих пабах - гучно розноситься подяка нашим Збройним силам.

Дарма, що на трибунах стадіону переважають валлійські вболівальники. Чимало з них прийшли з українськими прапорами та щирою підтримкою нашого народу. Хоча й з вірою у перемогу власної збірної.

Гарет Бейл, капітан збірної Уельсу:

Весь світ зараз співчуває Україні, але це гра, це змагання, це спорт, він об'єднує усіх. Ми розуміємо, що ця перемога означала б для України, але ми хочемо потрапити на Чемпіонат світу. І це не злі наміри, це щире бажання, ми хочемо виграти заради наших вболівальників, нашої країни.

Роб Пейдж, головний тренер національної збірної Уельсу:

Ми дуже співчуваємо українцям, звісно, що так. Якби ми могли клацнути пальцями і забрати біль, який переживає Україна, ми б зробили це за одну секунду. Але коли справа дійде до футболу і пролунає свисток, ми хочемо виграти цю гру. Бізнес є бізнес.

Для валлійців перемога у цьому матчі - заповітна мрія. Бо ж вперше за 64 роки у них з'явився реальний шанс пробитися на Чемпіонат світу. Мовляв, Україну вони підтримують багатьма іншими способами, зокрема, приймають біженців та передають пожертви. Втім, жодних поблажок гравці нашої збірної і не чекали.

Олександр Караваєв, гравець української збірної з футболу:

Спорт є спорт, і, звісно, навіть коли були такі думки, що нам подарують путівку до мундіалю, то всі футболісти одразу відповіли "ні", тому що це було б нечесно, тому що все повинно вирішуватися на футбольному полі, по спортивному принципу.

Це друга гра української збірної від початку війни. Всього за три дні до цього матчу наші хлопці розгромили команду Шотландії 3:1. І покладали серйозні надії на гру з Уельсом. Бо перемога не лише дає путівку на Чемпіонат світу, але й неабияк підтримує бойовий дух українців, які борються з окупантами на всіх фронтах.

Та, на відміну від Шотландії, команда Уельсу тиснула до останніх хвилин матчу. Фінальний свисток, і рахунок 1:0 на користь господарів. Валлійцям вдалося вирвати історичну перемогу. Попри невтішний результат, українці теж зірвали овації, бо грали дуже достойно.

Роб Пейдж, головний тренер національної збірної Уельсу:

Це була напружена гра. Я вважаю, що українська збірна грала на відмінно, я чесно так вважаю. І це не було здивуванням для мене, бо коли я дивився їхню гру із Шотландією, я теж вважав, що вона була чудовою і перемога була цілковито заслуженою. І ми знали, що мусіли змагатися заповзято, щоби досягти результату.

Гравці нашої збірної дуже розчаровані результатом, зізнається тренер. Але, принаймні, цей матч привернув увагу світу до війни в нашій країні.

Олександр Петраков, головний тренер національної збірної України з футболу:

Ми зараз тут знаходимося, а там люди гинуть, розумієте, сьогодні, ну шо я можу сказати, я не знаю, які слова підібрати - там хлопці на передовій. Хлопці, ми зробили все, що могли сьогодні. Але це спорт, ще раз хочу наголосити, комусь повезло сьогодні, комусь не повезло.

Вирішальний матч дивилися і вболівальники в Україні. Тож хакерська атака РФ на онлайн-транслятора футболу не пройшла непоміченою. На певний час, замість гри, в ефірі з'явилася російська пропаганда. Втім, альтернативні канали швидко зоорієнтувалися - матч таки додивилися.

Ігор Кобзар, вболівальник:

Життя продовжується і в нас сьогодні є набагато важливіші битви і це не футбольне поле, а все-таки поле бойових дій і Збройні сили України дійсно показують приклад, як потрібно змагатися на своєму полі бою.

Українські вболівальники гідно сприйняли поразку. У Кардіффі фанів команди суперника зі стадіону проводжали оплесками. Ті ж плескали у відповідь.

Це дійсно переломний момент для історії валлійського футболу. Подія, яку чекали понад пів століття. Але жодні святкування не затьмарили повагу до українців. Підтримку у війні проти Росії висловила і збірна Уельсу, і керівництво регіону.