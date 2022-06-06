Луганщина та Донеччина міцно тримає оборону. Там сьогодні найзапекліші бої. У Сєвєродонецьку наші заманили ворога у пастку. Начебто почали виходити з міста, а коли росіяни у це повірили, отримали надпотужний удар. Тож Сєвєродонецьк фактично розділений навпіл між окупантами і ЗСУ, там тривають вуличні бої. Російська армія зазнала значних втрат. Проте - далі вдається до тактики випаленої землі. З'явилася у ворога і чергова сакральна дата, до якої вони мають бодай щось захопити і відзвітувати своєму русофюреру. Євген Соломін - розкаже детальніше.

У бійців, які воюють у Сєвєродонецьку, гарний сніданок та гарний настрій. Адже їм вдалося реалізувати ризиковану операцію. Відійшли і заманили ворога у місто, а потім - вдарили по окупантах. Ті, хто вижив, потрапили в полон. Місто вистояло, заразом наші захисники звільнили і два села на околицях Сєвєродонецька.

Українські воїни показали, як прицільним вогнем нищать у східній частині Сєвєродонецька військову техніку та автомобілі росіян. А у ворога нове завдання від командування: до 10 червня захопити Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

Це відео - з Лисичанська. Малеча тут так звикла до вибухів, що вже не звертає на них уваги. Російська армія накривала місто з артилерії та "Точки-У". Зруйнований Лисичанський гуманітарний штаб - прямих потраплянь у будівлю майже 30! Під будівлею ховалися більше 40 містян, житло яких знищили. Ця жінка також знайшла тут прихисток. Але і його росіяни розбомбили.

Ймовірно, координати злили зрадники. Також росіяни ракетами зруйнували кілька багатоповерхівок, будівлі "Укрпошти" та поліції.

Напередодні з Лисичанська вдалося вивезти 98 людей - це рекордна кількість врятованих за останній місяць. Доправляли з пекла війни трасою Лисичанськ-Бахмут.

Рятувальники, поліція та волонтери допомагали здолати шлях. Але минулося без обстрілів, і люди вже у безпеці. Тим, хто лишився на Луганщині, військові радять не виходити з бомбосховищ.

А це вже Донеччина. Ця жінка з Дружківки трималася до останнього біля своєї розбитої хати. Але після ранкового російського бомбардування, мало не втратила життя. Тож їде в евакуацію.

Російські ракети понищили десятки приватних будинки, є загиблі та поранені. На місці прильотів - вирви до 8 метрів у глибину.

На Лиманському напрямку російські окупанти обстрілюють місто Святогірськ і Лавру. Нищить російська армія Бахмут, Авдіївку, Соледар, Вугледар, села Нью-Йорк, Василівку, Маяки. Усі населені пункти на лінії фронту потерпають від ворожої артилерії, авіації, мінометів та заборонених касетних снарядів.

Є прильоти і по Слов'янську. Води в місті досі немає.

Вадим Лях, голова Слов'янської міської військової адміністрації:

Выехала бригада на маякий водозабор. Не оставляем надежды запустить его.

Битва за український Донбас - у розпалі. Окупанти зазнають значних втрат в живій силі та техніці. Наші бійці застосовують тактику активного захисту, яка засвідчує свою ефективність.