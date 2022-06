Помер один із засновників гурту Bon Jovi

Музикант Алек Джон Сач, колишній бас-гітарист та один із засновників гурту Bon Jovi, помер у віці 70 років. Алек Джон Сач грав у Bon Jovi з 1983 року. Він брав участь у записі перших п'яти альбомів групи, включаючи знамениті Slippery When Wet (1986), New Jersey (1988) і Keep the Faith (1992)