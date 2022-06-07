Фінський кіноактор Вілле Хаапасало, який прославився після ролі у російських фільмах "Особливості національного полювання" і "Особливості національної риболовлі", зачинив у Гельсінкі ресторан російської кухні Davai Davai. Про це він заявив у коментарі газеті Helsingin Sanomat.

Причиною закриття стала світова політична ситуація. Нині ідея ресторану є нетактовною.

Хаапасало - співвласник ресторану, його основним акціонером є найбільша у Фінляндії мережа закладів громадського харчування NoHo Partners.

У березні у шотландському Глазго власники закрили російське кафе Cossachok, пояснивши це "проблемами під час його експлуатації" і необхідністю "скоригувати імідж закладу".

Нагадаємо, що Фінляндія відмовилась від російського газу.