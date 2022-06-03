Hewlett Packard йде з росії та білорусі [ Редагувати ]
Американська технологічна компанія Hewlett Packard повністю йде з росії та білорусі. Про це повідомив головний виконавчий директор компанії Антоніо Нері в офіційному листі російським партнерам.
З листа випливає, що компанія вирішила призупинити роботу в рф на 90 днів з початку збройного вторгнення в Україну 24 лютого, проте "конфлікт за цей час не був вичерпаний".
До росії Hewlett Packard насамперед постачала системи зберігання даних. У цьому сегменті компанія входила до трійки західних постачальників.
Конкуренцію компанії складали Dell Technologies та Huawei. Також компанія постачала спеціалізоване програмне забезпечення. Свою діяльність у росії, зокрема підтримку вже проданих рішень, компанія призупинила у березні.
Продукція Hewlett Packard потрапила до списку товарів для "паралельного імпорту" в рф поряд з багатьма іншими компаніями, які пішли з російського ринку. Влада дозволила ввозити продукцію компанії до країни-агресора без дозволу власника бренду та в обхід дилерів.
Нагадаємо, що днями німецький конгломерат Siemens оголосив, що залишає російський ринок через події в Україні. Компанія розпочала процедуру припинення всієї виробничої та операційної діяльності в росії.
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