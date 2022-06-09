Для самих собак, кажуть кінологи, цей проєкт став, розвагою

Поради від поліцейського кота та собаки. Одеські правоохоронці створили для малечі комікс та телесеріал, у якому розказують, як поводитися під час воєнного стану. Сподіваються, що чотирилапі швидше достукаються до дітей та допоможуть їм краще запам'ятати правила безпеки. З авторами та головними акторами серіалу спілкувалися наші кореспонденти.

Дорослі зібрали тобі тривожну валізу. Стеж за нею. Вчасно поповнюй запаси води та їжі. Заряджай ліхтарик та телефон.

Як поводитися під час воєнного стану. Про це одеські поліцейські зняли для найменших глядачів цілий серіал. Розпочалося все із виклику: як пояснити дітям, що знімати наших захисників заборонено?

Любов Гордієвська, прессекретарка Гу НПУ в Одеській обл.:

Особливо хлопчики через свою стать, свій вік юний. Їм цікаво. Блокпости, поліцейські, військові на вулиці, вони це все знімали й викладали. Просто звичайною забороною, що цього не можна робити - ми розуміли, що всі заборони порушуються.

Так з'явилися "Поради поліцейського кота": комікс, що розповідає малечі правила безпеки під час війни. А згодом вирішили знімати фільм і згадали про поліцейських собак.

Любов Гордієвська, прессекретарка Гу НПУ в Одеській обл.:

Десь тижні два вони вчили своїх собак вимикати світло, як поводити себе з незнайомим предметом, не чіпати. Зустрічаюся я на нараді з начальницею кінологічного центру, а вона мені каже: "Чого ти до нас не їдеш? Собаки вже вмикають та вимикають те світло".

Це є заходи безпеки. Підтримуй дорослих і також дотримуйся їх.

Ця серія була найскладнішою у виконанні. Юна кінологиня Олександра спершу тренувала свою вихованку, цвергшнауцера Катю, торкатися різних предметів лапою.

Олександра Салій, юний кінолог:

Катя туда становилась. И потом мы постепенно поднимали на поверхность и уже брали включалку-выключалку. И Катя уже на настоящем постепенно начинала нажимать. И реально свет включался и выключался.

Катя стала головним актором серіалу. Загалом у ньому знялися три цвергшнауцери та дві бельгійські вівчарки. Кілька днів поліцейські фільмували, як собаки виконували завдання, поставлене режисером. Та іноді чотирилапі актори поводилися як ті діти, для яких вони працювали.

В укритті поводься терпляче. Почитай, або тихенько пограйся іграшкою.

Олександра Салій, юний кінолог:

Вышли из подвала и убежали куда-то. Потом мы их поймали они сидели в кустах и игрались с мячиком.

У створенні серіалу брали участь й діти. Дев'ятирічний Арсеній, читав текст від автора. Поради не тільки запам'ятав, а й сумлінно виконує.

Арсеній Зюмкін, голос проєкту:

Коли виходжу на двір, то не покидаю його межі, зашторюю вікна, вимикаю світло під час повітряної тривоги. Не фотографую наших захисників.

Поліцейські сподіваються: чотирилапим буде простіше достукатися до малечі.

Олена Чернілецька-Ісайко, керівниця кінологічного центру Гу НПУ в Одеській обл.:

С учетом доверия к нашим четвероногим напарникам. К нашим словам, как взрослых - это одно. А когда выполняют братья наши меньшие, знают, как вести себя в ситуациях.

Для самих собак, кажуть кінологи, цей проєкт став, розвагою. Адже вони постійно беруть участь у небезпечних операціях з пошуку зброї та наркотиків.

Валентин Салій, кінолог кінологічного центру Гу НПУ в Одеській обл.:

Расширить спектр запахов, которые будут искать животные. Подключить много оружия. Пытаемся найти новые запахи по взрывчатке, которой действительно много в полях.

Але у вільний час поліцейські собаки готові зніматися у нових серіях.