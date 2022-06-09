Доля всього Донбасу зараз вирішується у Сєвєродонецьку. Це місто - нині епіцентр протистояння. І битва за нього - дуже жорстока та важка. Про це у своєму зверненні говорив президент. Наші Збройні сили - запекло б'ються за кожен сантиметр землі. Зараз у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої.

Росіяни - буквально стирають наші міста на сході. Про демілітаризацію шкіл, лікарень і житлових кварталів російською артилерією та авіаударами - матеріал Руслана Смещука, який зараз працює на фронті.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Зараз на Донеччині триває таке стале загострення, стала ескалація. Росіяни щодня завдають ракетних, артилерійських та авіаційних ударів - навіть по тих містах, що вважаються - ну умовно тиловими. На жаль майже щодня гинуть мирні жителі. І от це наслідки такого чергового по школі в Бахмуті. Військових тут - не було.

Ракети вдарили по місту у середу вранці. Щонайменше сім потужних боєприпасів вибухнули у кількох районах міста.

Взрывной волной дало по лицу… и кошка на балконе сидела - кошку снесло в общем.

Під завалами опинились люди, є поранені. Найбільші руйнування припали на другу міську школу. Сучасний, нещодавно відремонтований, заклад. Ця школа була гордістю Бахмута.

Микола, житель Бахмута:

Дым, гарь, копоть… И тут птички летают… а то не птички, то бумажки - школьные тетради… Нормально?

Учителі просто лютують від такого блюзнірства росіян. Слів не добирають - адже тут не було жодного солдата, жодної одиниці техніки. Словом, нічого з того, що могло б стати військовою ціллю.

Світлана Миколаївна, жителька Бахмута:

Хочется спросить у путина - а зачем? Он же идет нас - русскоязычных освобождать? Зачем бомбить Бахмут? Зачем? Если он человек, нормальный человек? Школу разбомбить? Зачем? Еще садик можно, у нас тут хороший садик есть. По нему стрельни! Зачем? Это вообще…это…это..нет слов.

Селище Часів Яр - під Бахмутом. Це - наслідки падіння російської ракети "Торнадо". Одна людина загинула, ще двоє - зазнали поранень. І жертв могло бути ще більше. Адже уламки - накрили велику площу.

Я пошла слава Богу в туалет, если бы я была не в туалете… Меня бы не было… Полетели бы осколки, окна вылетели, шкаф купе пробила вот такая хрень. И футболки.

У результаті - кілька будинків і десятки гаражів згоріли, ще більше будівель в окрузі залишилися без вікон. Місцеві жителі порівнюють цей напад путіна із нападом Гітлера. Тим більше, що деякі - застали й ту війну, і ось тепер цю.

Теж начал войну в пять часов утра… на Киев бомбил… ой страшное дело.

А це вже Курахове, ще одне містечко на Донеччині. Чи скоріше - те що залишилося від колись затишного центру.

Роман Падун, міський голова Курахового:

Был нанесен авиаудар по центральной части города, вы видите пострадали пятиэтажные дома. Пострадал детский садик. На территории центральной части города никаких вiйськових объектов не было… Это центр города, это спальный квартал с детским садиком.

Тут ніхто не загинув, хоча і є поранені. В Кураховому живуть багато переселенців із фронтової смуги. Деякі - як Олена, знову змушені йти із розбитого житла - в нікуди.

Олена, жителька Курахового:

С Красногоровки - вот это второе жилье. Заходите, смотрите. Смотрите что тут сделали. Нас в этот момент не было, мне соседка позвонила и говорит едьте. Тут вот прилетело - все разбито. Вот приехали. У меня в Красногоровке там все разбито. И тут все разбито. И меня чужие люди просто сейчас забирают к себе.

Останніми днями під вогнем росіян у підконтрольній частині Донецької області опинилися сімнадцять населених пунктів.