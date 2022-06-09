Starlink отримала ліцензію оператора в Україні [ Редагувати ]
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Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора. Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1", - написав він.
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