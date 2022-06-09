Російський мільярдер Фрідман хоче отримати українське громадянство - голова НАЗК [ Редагувати ]
Російський олігарх українського походження Михайло Фрідман, який потрапив під західні санкції після збройного вторгнення росії в Україну, розглядає можливість отримання українського громадянства. Про це в інтерв'ю Forbes заявив голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.
Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі.
Серед активів Фрідмана - Альфа-банк, частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall DEA, телекомунікаційна компанія VEON, російська торговельна компанія X5 Retail Group. Голова НАЗК впевнений, що набуття Фрідманом українського громадянства буде вигідно для України.
Це податки, що вигідно Україні. Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів - мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин. Це вигідно і самим росіянам, адже Путін руйнує та вбиває російську економіку та росіян також.
Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.
Нагадаємо, що російські олігархи запропонували Заходу зняти з них санкції в обмін на внесок у відбудову України.
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