Російський олігарх українського походження Михайло Фрідман, який потрапив під західні санкції після збройного вторгнення росії в Україну, розглядає можливість отримання українського громадянства. Про це в інтерв'ю Forbes заявив голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі.

Серед активів Фрідмана - Альфа-банк, частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall DEA, телекомунікаційна компанія VEON, російська торговельна компанія X5 Retail Group. Голова НАЗК впевнений, що набуття Фрідманом українського громадянства буде вигідно для України.

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Це податки, що вигідно Україні. Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів - мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин. Це вигідно і самим росіянам, адже Путін руйнує та вбиває російську економіку та росіян також.

Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.

Нагадаємо, що російські олігархи запропонували Заходу зняти з них санкції в обмін на внесок у відбудову України.