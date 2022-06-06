Україна запропонувала свій список росіян для санкцій [ Редагувати ]
Україна представила свій список претендентів на індивідуальні санкції в росії. До переліку увійшли олігархи, бізнесмени, пропагандисти і навіть спортсмени. Про це повідомляє Офіс президента.
Відзначається, що міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком і Майклом Макфолом представила Дорожню карту індивідуальних санкцій.
Документ описує завдання і принципи санкцій, а також визначає категорії осіб, щодо яких вони повинні бути введені. Головна мета індивідуальних санкцій - посилити тиск на оточення володимира путіна та олігархічні еліти для припинення війни в Україні.
Для того, щоб санкції були ефективними, група Єрмака-Макфола розробила пріоритетність категорії підсанкційних осіб.
Лідерами у списку залишаються російські олігархи. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям зі списку Forbes.
Особливу увагу варто приділити олігархам, яким вдалося обійти санкції. Прикладом є Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю", Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу", Іскандер Махмудов, співвласник компаній "Трансойл" та "Трансмашхолдинг".
Також Україна пропонує ввести санкції проти:
- вищих чиновників;
- ключового менеджменту компаній, включаючи іноземців;
- російських пропагандистів і спортсменів;
- керівництва політичних партій, членів сімей та довірених осіб усіх цих людей.
Головними санкційними механізмами повинні стати: заморожування активів, заборона на в'їзд до країн коаліції, припинення повноважень у західних компаніях.
Згідно з попередніми підрахунками, під індивідуальні санкції можуть потрапити близько 350 тисяч осіб, які тим чи іншим чином підтримують війну росії проти України.
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