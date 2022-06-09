Учасники щорічних зборів клубів Англійської прем'єр-ліги вирішили припинити угоду з російським спортивним каналом "Матч ТВ" через збройне вторгнення в Україну. Про це повідомляє ВВС.

Контракт АПЛ і "Матч ТВ" мав набути чинності з початку сезону 2022/2023, в Англії він стартує 6 серпня.

Контракт було розраховано на 6 років, його сума - 43 млн фунтів стерлінгів. Чи буде угода відновлена ​​чи остаточно розірвана, не повідомляється. Коментарів від "Матч ТВ" поки що не було.

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У березні АПЛ призупинила дію контракту з російськими Rambler Media та платформою Okko.

Нагадаємо, що у березні російський телеканал перервав трансляцію матчу Бундесліги через рекламні щити на полі з написами "Stop war" та "Stand with Ukraine" на підтримку боротьби України проти російського вторгнення.