Україна має право захищатись від російського вторгнення, навіть якщо в її перемогу ніхто не вірить. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю одній з угорських радіостанцій, передає Telex.

Якщо уряд вирішив боротися, це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу.

Питання, за словами Орбана, полягає у тому, як відреагує Європа, та які пропозиції вона внесе для вирішення конфлікту.

Проблема у тому, що майже ніхто в Європі не говорить у Європі голосом миру. Ми маємо говорити голосом миру.

Орбан також заявив, що Євросоюз повинен змінювати свою стратегію, адже якщо слідом за нафтою введуть обмеження на російський газ, це матиме серйозні наслідки для європейської економіки, пише HGV.

Ми повинні фінансувати мир, а не війну.

Нагадаємо, Угорщина кілька тижнів блокувала ухвалення шостого санкційного пакета проти росії, який передбачає нафтовим ембарго, доки не домоглася вигідних для себе умов.