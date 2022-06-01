Шостий пакет санкцій міг би бути ще болючішим для росії, якби не Угорщина. Прем'єр цієї країни, Віктор Орбан, уперто відмовлявся від повного енергетичного ембарго.

Узагалі відносини Києва та Будапешта ніколи не були простими. За останні роки наші держави неодноразово сварилися - і через мову, і через паспорти, і через вибори. Ольга Жидецька проаналізувала усі чвари. І готова про них нагадати.

Подвійне громадянство та автономія для угорців Закарпаття. Ця тема посіяла розбрат між Україною та Угорщиною. Наші сусіди спершу активно роздмухували дискусії довколо цього питання. А потім Будапешт й взагалі став роздавати жителям Закарпаття угорські паспорти за спрощеною процедурою. І навіть не приховував - видав їх понад 100 тисяч. Піддало хмизу у вогонь ще й це відео. На ньому українці в угорському консульстві в Берегові присягають на вірність сусідній державі.

Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, служитиму і захищатиму Угорщину. Хай допоможе мені бог!

Через цю ситуацію Київ видворив з країни угорського консула, Будапешт обурився та відповів дзеркально.

Петер Сіярто, міністр закордоних справ Угорщини:

Угорщина, жовтень 2018 р.

Україна розгорнула кампанію проти інституту подвійного гомадянства, хоча це поширене явище у Європі. Консул Угорщини, якого висилають з України, не порушував законів. Наш уряд вжив віповідних дипломатичних заходів, з огляду на такі дії.

Увесь цей час Угорщина не припиняє закликати до створення автономії на Українському Закарпатті. На дипломатичні ноти проти таких дій тицяє в нібито утиски прав етнічних угорців в Україні. А от справжню дипломатичну війну розв'язав закон про освіту в Україні ухвалений 2017-го. Документ передбачає, що діти, які живуть в Україні і чия мова належить до мов ЄС, зможуть повністю навчатися нею тільки у початковій школі на рівні з вивченням державної мови. А вже з п'ятого класу відсоток предметів українською - збільшується. За це Будапешт оголосив політику блокування євроатлантичних прагнень України. Зокрема роками вперто ветував рішення про зустрічі комісії Україна-НАТО.

Поки українці не змінять своєї політики щодо національних меншин, Угорщина не змінить своєї позиції щодо блокування засідань комісії Україна-НАТО.

Вадим Пристайко, голова місії України при НАТО:

11 послів НАТО надіслали своєму колезі лист, в якому вони висловили своє повне нерозуміння, яким чином можна зловживати принципом консенсусу в такій організації як НАТО.

В експлуатації теми нібито утисків національних меншин офіційний Будапешт повністю повторює російські наративи. По суті уряд Віктора Орбана став чи не головним лобістом Кремля в Європі. І не безкоштовно. Попри охолодженя відносин із Заходом після окупації Криму та Донбасу у 2014-му Москва постійно проштовхувала свої проєкти в Угорщині. Одним з останніх стала нова газова угода з Будапештом. Згідно з нею Угорщина може розраховувати на дешевий газ, який піде в обхід української ГТС. Всупереч договору про асоціацію України з ЄС. Нічого особистого, тільки гроші - кажуть в угорському уряді.

Газ для будь-якої країни має стратегічне значення. Якщо ми не матимемо газу, людям не буде чим опалювати свої будинки, промисловість зупиниться. Ми співпрацюємо з російськими поставниками упродовж десятиліть. Останій контракт тривав до позавчорашнього дня. Нам потрібно було ухвалити нову угоду.

До всього угорська влада намагається впливати на українську політику. Черговий міжнародний скандал спалахнув під час останніх місцевих виборів в Україні. Тоді угорські політики відкрито агітували українців голосувати за представників угорських партій.

Держсекретар Угорщини, Янош Арпад Потапі, жовтень 2020 р.:

Дуже важливі вибори відбудуться 25 жовтня. Я думаю, що угорці також повинні зміцнити свою політично-інституційну систему. Тому я прошу всіх прийти на вибори та підтримати угорських кандидатів.

Українське МЗС на такі не надто дружні випади реагує відповідними заходами. Та попри все підкреслює - з сусідами налаштоване на дружню взаємодію.

Дмитро Кулеба, жовтень 2021 р.:

Ще раз наголошую, що ми готові і прагнемо до нормальних повноцінно нормальних і дружніх стосунків з Угорщиною, які враховуваватимуть повністю національні інтереси обох країн.

Попри непростий бекграунд взаємин після початку повномасштабної війни росії в Україні Угорщина відкрила свої кордони для понад півмільйона українських біженців. Та хоч і зі скрипом, приєдналася до нових пакетів санкцій Євросоюзу. Щоправда, пропустити західну військову допомогу Україні через свою територію так і не погодилася.