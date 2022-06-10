Росія переважає Україну за кількістю артилерії у 10-15 разів - ГУР [ Редагувати ]
Україна поступається росії щодо кількості артилерії і тепер майже повністю покладається на зброю Заходу. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив заступник голови військової розвідки України Вадим Скібіцький.
Все зараз залежить від того, що нам [захід] дасть. Україна має одну далекобійну гармату на 10-15 російських. Наші західні партнери віддали нам майже 10% того, що вони мають.
За його словами, Україна щодня використовує від 5 до 6 тис. артилерійських снарядів.
Ми майже витратили всі наші (артилерійські - ред.) боєприпаси і тепер використовуємо стандартні снаряди НАТО 155 калібру.
У розвідці вважають що найближчим часом війна залишиться здебільшого "артилерійською".
За даними українських військових, росія щодня здійснює від 10 до 14 ракетних запусків. Військові експерти вважають, що росія не може швидко виробляти ракети через санкції і вже витратила майже 60% своїх запасів.
Нагадаємо, що на фронті працює майже сотню американських 166 гаубиць M-777, а також десятки гармат і САУ від країн-партнерів.
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