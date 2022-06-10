В японських храмах стали знаходити ритуальні ляльки з обличчям російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляють японські ЗМІ.

Всередині "ляльок вуду" кладуть записку з ім'ям президента росії, датою його народження та "молитвою про знищення зла".

Ці ляльки, які часто використовуються для накладання прокляття, прибивають до священних дерев, в яких, як вважають, живуть духи.

Один зі священиків, який знайшов таку ляльку, сказав, що розуміє почуття людей, які їх роблять. Його засмучує не стільки прокляття на адресу путіна, як те, що ляльки прибивають до священного дерева.

Чутки про те, що диктатор має проблеми зі здоров'ям і, можливо, онкологічне захворювання, активно ширяться в останні місяці.

У травні 2022 року про те, що путін мав рак, публічно заявив, зокрема, режисер Олівер Стоун, який особисто працював з ним. РосЗМІ писали, що путіна супроводжує у поїздках бригада лікарів, зокрема фахівці з онкологічних захворювань і проблемам щитовидної залози.

Нагадаємо, що у Кремлі сподіваються, що "в найближчому майбутньому" диктатор піде, і вже шукають наступника. Серед фаворитів - мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Ради безпеки дмитро медведєв і перший заступник голови АП Сергій Кирієнко, який нещодавно став кремлівським куратором Донбасу.