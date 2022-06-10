Інфекціоністи попереджають: окрім холери, маріупольців може підкосити ще й педикульоз, тиф чи короста.

Маріуполь - закритий на карантин. Людям заборонили виходити на пляж. За однією з версій окупантів, причина в розмінуванні акваторії Азовського моря. Та є й інша версія - в місті поширюється холера. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я попередила: вакцину вже привезли в регіон.

Геннадій Стамбула розповість докладніше про те, що зараз відбувається в Маріуполі.

Сьогодні в Маріуполі майже 30 градусів спеки. У мирний час на центральному пляжі міста за такої погоди завжди було багатолюдно. На відпочинок біля води з'їжджалися майже з усього Маріуполя та передмістя.

А зараз на березі людей не багато. Лише самотні рибалки та відчайдушні містяни - хто залишився у зруйнованому Маріуполі. Спека настала, а в місті досі немає централізованого водопостачання. Якщо десь і дали воду, то вона добігає максимум до другого поверху. А то і взагалі тече вулицями, бо труби діряві.

Алевтина Швецова, журналістка з Маріуполя:

На море, на пляж люди ходять не для того, щоб відпочити, а щоб елементарно помитись.

Ось, подивіться: на узбіччях доріг та у дворах - гори сміття! Місто тоне в нечистотах! Прибирати нікому - не працює більшість комунальних служб. Тут повна антисанітарія! Хоча окупаційна влада запевняє: Маріуполь нібито повертається до нормального життя! Але виявляється: у місті вже епідемія холери!

Алевтина Швецова, журналістка з Маріуполя:

Розповсюдження пацюків, великі тучі мух, які всюди, це, звичайно, наражає на небезпеку маріупольців. Собаки, які збиваються у зграї, розтаскують це сміття.

Окупанти фактично закрили місто на карантин, дороги заблокували. Бояться, що холера пошириться за межі Маріуполя. Заборонили виходити на пляж! А людям сказали: мовляв, там усе заміновано. Але ж містяни все одно йдуть.

Окрім гуманітарної катастрофи, тепер у місті катастрофа епідемічна. Ще й яка!

Місцеві кажуть: коли йшов дощ, вода рознесла вулицями тонни сміття, розмила стихійні могили у дворах. Адже тіла поховані неглибоко, а деякі й досі під завалами. Літня спека лише пришвидшила розкладання.

А ще кажуть: росіяни вже трясуться, мовляв, у Ростові та в окупованому Новоазовську спеціально підготували інфекційні палати, щоб приймати холерних військових. А фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я вже готові рятувати Маріуполь. У соцмережі попередили: все потрібне для лікування холери та вакцинації привезли. Втім, у попередні роки у місті також була холера. Проте зараз масштаби катастрофи можуть бути значно більшими.

Ігор Кузін, головний санітарний лікар України:

Зважаючи на масові поховання і відсутності доступу до питної води, ми розуміємо, що ризики будуть поступово збільшуватися.

Холера найчастіше поширюється через їжу та воду. Хвороба викликає сильну діарею та зневоднення. Якщо вчасно не надати медичну допомогу - людина може померти. А швидка допомога у місті - зовсім не швидка: немає ліків, а найкращі медики виїхали з міста.

Ігор Кузін, головний санітарний лікар України:

Вкрай важливо приділяти увагу використанню води з колодязів, водогонів. Її обов'язково треба обдавати термічній обробці.

Інфекціоністи попереджають: окрім холери, маріупольців може підкосити ще й педикульоз, тиф чи короста. І це не якісь страшилки, а реальний сценарій для зруйнованого та окупованого рашистами Маріуполя.