В Харківській області окупанти призначили гауляйтером білоруса [ Редагувати ]
російські загарбники призначили гауляйтером окупованої Борової (Харківська область) білоруса. Про це повідомляє Борівська селищна рада.
"Громадою керують цивільний очільник білоруського походження Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Роздорожний. Прислужують їм місцеві колаборанти", - зазначається в повідомлені.
За даними селищної ради, Андрій Вікторович Семашко раніше був заступником голови, керуючим справами Барановицького виконкому Брестської області Білорусі. Раніше він очолював відділ ЖКГ у виконкомі Барановичів.
1 червня окупанти представили його як голову Борівської громади від окупаційної влади.
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