Сто кілометрів лінії фронту під постійними обстрілами. Дніпропетровська область межує із Херсонською, саме звідти окупанти постійно ведуть вогонь по мирним населеним пунктам. У Криворізькому районі загинуло шість людей, ще сім отримали поранення. Зруйновано два десятки будинків. Матеріал із прифронтових міст - подивіться!

Більше ста днів російська армія обстрілює Зеленодольську громаду. Перший ворожий "приліт" був у будинок В'ячеслава Богомола. Він живе у селі Мала Костромка. Чоловік пригадує, тоді дивом залишився живим. В той день дивився телевізор, коли відчув: на голову сиплеться. Тепер у пенсіонера немає дому.

В'ячеслав Богомол - житель с. Мала Костромка:

В тот день я был сам. Жена с дочкой у бабушки были. Так и повезло. А так может быть и жертвы были. Ну а потом пожар. Вот что осталось, одни стены.

Те, що залишилося після "руского миру" показує і пан Олексій. Він живе у Зеленодольську у багатоповерхівці. Чоловік дивом залишився живим. Під час чергового ворожого обстрілу він повертався додому від товариша. Коли підіймався на поверх - почув вибух.

Олексій Вараниця - житель м. Зеленодольськ:

Летіло з балкону, сюда ось. Пробило балкон, плиту, пробило блок і снаряд застряв тут. Все згоріло тут. Все, що було - кресло, телевізор, морозілки. Дівани, книги.

Від ворожих обстрілів найбільше потерпає Криворізький район - Зеленодольська та Широківська громади. Мирне населення ворог обстрілює із систем "Ураган" та "Смерч", а ще забороненими фосфорними снарядами.

Дмитро Невеселий, міський голова Зеленодольської громади:

Кожного дня наша територія попадає під обстріл. Страждають цивільні. Тому що б'ють тільки по цивільним об'єктам, по підприємствам, по житловим будинкам. У нас немає жодної воєнної бази. У нас немає в самих населених пунктах військових, б'ють чисто по будівлях людей. Роблять хаос, наводять паніку серед мирного населення.

Зруйновано та пошкоджено майже 200 житлових будинків, 2 школи, дитсадок і лікарня.

Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації:

Від касетних снарядів посічені, це такі осколки січені - криші, паркани, вікна, все посічене, майже все село. І прикордонні території населених пунктів усипані цими не розірваними касетними снарядами. ДСНС, наші служби працюють. Кожного тижня вони багато розміновують. Останнього тижня було більше 400 снарядів касетних і різного вида нерозірванимх боєприпасів і "урагани" падають нерозірвані.

Від ворожих обстрілів загинули шестеро мешканців Криворізького району, ще семеро поранені.