Ленд-ліз: коли він запрацює та скільки чекати на постачання цілого арсеналу [ Редагувати ]
А от коли наші воїни будуть стріляти із Західної зброї? І йдеться зараз не про окремі партії гаубиць чи САУ, а про масштабне постачання зброї! Іншими словами - де ленд-ліз? Після підписання документа Байденом, і українська влада, і військові покладають великі сподівання. Бо фактично, йдеться про постачання цілого арсеналу.
Тож коли його чекати? І коли запрацює ленд-ліз? Богдан Вербицький детально про перспективи.
Допомога, якої не було з часів Другої світової.
Тарас Загородній, політолог:
Ми формуємо нову світову коаліцію проти нового Гітлера.
Коаліція, яка насамперед залежить від політичної волі.
Дипломатія не є помилкою, лише тому що вона не завершилася успіхом.
Богдан Вербицький кореспондент:
Президент США - Байден ленд-ліз підписав доволі символічно – 9-го травня. Так, вже більше місяця тому. З тих пір розмов про критичну важливість цієї зброї було багато. Пр це говорять і військові, і Президент весь час на цьому наголошує. Бо зараз головний (для обох сторін) ресурс - час. Бо чим довше до нас летить/пливе/їде зброя, тим більше часу є і у Росії. Щоб свій арсенал підігнати.
Тарас Загородній, політолог:
Чому у Росії там поки що є там необмежений запас ще радянських снарядів, арителерійських систем, танків? Це ще радянське. Воно знаходилось на зберіганні.
Олег Жданов, військовий експерт:
У нас майже немає запасів цієї зброї. А війна потребує дуже велику кількість. І кожен день зброя виходить з ладу, її треба поповнювати, а поповнювати немає чим. Тому ми повністю, майже повністю залежимо від західних зразків зброї. Від постачання нашими партнерами.
До того ж, арсенал має прийти у великій кільковсті (бо росіян і ворожої техніки - дуже багато).
Колін Кал, заступник міністра оборони США:
Це критично важлива зброя, яка потрібна, аби відбити російській напад на Сході. Для цього потрібні артилерійські ракетні системи з високою мобільністю. І це - наша відповідь на запит України, який був головним пріорітетом.
Ось вона - ця відповідь. Підписаний президентом США Байденом ленд-ліз.
Тарас Загородній, політолог:
Це безлімітний, безлімітний супермаркет, який надає тобі можливості, щоб перемогти твого ворога. В даному випадку, це новітній Гітлер сучасності. Це Путін і Російська Федерація.
Джо Байден, Президент США:
Щодня Україна платить за свою свободу життями своїх громадян. Ця допомога Україні є важливою для всіх. І для нашої співпраці в тому числі. Бо путінська війна захотіла ще раз зруйнувати Європу, зруйнувати демократичне майбутнє України.
До речі, підписаний ленд-ліз - це не лише допомога Україні, а й потужний політичний сигнал. І насамперед - Європі.
Тарас Загородній, політолог:
Ми формуємо нову світову коаліцію проти нового Гітлера. Так ви з нами, чи проти нас? Тобто, це важливий такий дипломатичний крок.
Чи "оцінили" цей сигнал в ЄС? - Схоже, що так. Зі свіжих новин: окрім самохідних гаубиць "Цезар", Франція надасть безконтанктні підривачі для снарядів. Німеччина, на жаль, поки не така щедра.
Це - одна з причин можливої поразки Росії. Реактивні системи залпового вогню HIMARS. Вони - в пакеті першого ленд-лізу і дуже нам потрібні, аби розбити російську артилерію. До речі, головна дискусія точилася навіть не навколо питання: "Давати установки, чи ні?", а над "Якої дальності?". Бо боєприпаси - є різні. Від вісімдесяти до п'яти сотень кілометрів. Тож наскільки "вистрілити" зможемо? Точної відповіді поки немає. Єдина умова американців - не стріляти по території Росії. Але скільки таких установок нам потрібно?
Олег Жданов, військовий експерт:
Якщо нам біля 200 поставлять, то це вирішить питання. Він запрацював, коли Джо Байден підписав закон про фінансування ленд-лізу. І, до речі, американська преса саме в цей день повідомила, що в Сполучених Штатах почалася відвантаження техніки на судна.
Скільки ще вантажитися буде? Місяць минув, а техніки немає. І коли взагалі чекати на американський ленд-ліз "при ділі"? Тут - два гальмуючих фактора. Перший - бюрократія.
Джон Кірбі, речник Міноборони США:
Ми зараз аналізуємо закон про ленд-ліз, аби точно зрозуміти, які важелі та які можливості він нам може дати. Гадаю, що у багатьох випадках він вимагатиме підписання певних двосторонніх договорів між США та Україною.
Тарас Загородній, політолог:
Американський президент, американський уряд не може зателефонувати в корпорацію, яка виробляє наприклад Джевеліни і сказати їм "Давайте ще додатково". Вони скажуть: "Давайте гроші, замовлення. У нас приватна власність, у нас замовлення, у нас не планова економіка".
Другий фактор - логістика. США від України далеченько.
Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента:
По срокам... где-то там должны уже подгребать там... внимание, недели через 2-3. Первое вооружение, которое отправили сюда большими транспортными кораблями. А они долго грузятся. Недели две в Америке, потом они снимаются с хранения, потом они дней десять - двенадцать плывут через Атлантику, разгружаются. Потому едут по всей этой Европе. Это занимает много времени. Где-то месяцок. Где-то что-то и подъедет. Я думаю начало июля появятся первые серьёзные признаки того, что заработал ленд-лиз.
А чи зможемо ми довести усю зброю до гарячих точок? Ракетні удари Росії поки не стихають. Часто окупанти намагаються влучити по інфраструктурі Укрзалізниці.
Олег Жданов, військовий експерт:
Вони зараз в Білорусі розташували ракетні комплекси "Іскандер". А в них дальність пуску до 500 кілометрів. Так що вони готуються. Але, я думаю, що в нас є можливість. Я не думаю, що Сполучені Штати готові таким чином ризикувати власним озброєнням, тоді сенс поставок повністю нівелюється.
Коптер-камікадзе, гаубиці М777, протикорабельні комплекси Гарпун. Усе це Західне озброєння - вже в Україні. І воно працює. Тож і ленд-ліз довеземо.
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