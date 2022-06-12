У так званій ДНР двох британців та марокканця, які воювали на боці України, засудили до страти. І такий вирок, не за військові злочини, а саме за участь у війні. На зухвалість такого "фіктивного суду" вже відреагували в Сполучених Штатах. Вашингтон закликав росію поважати міжнародне гуманітарне право, щоб домогтися звільнення двох британців.

Відреагував на вирок і офіційний Лондон. Там запевнили робитимуть все можливе аби звільнити своїх громадян. Що може зробити Британія із Лондона розкаже Світлана Чернецька.

Британський уряд шукає шляхи звільнення двох своїх громадян. 48-річний Шон Піннер та 28-річний Ейден Аслін зараз утримуються на території самопроголошеної "ДНР". Їх вже засудили до найвищої міри покарання - позбавлення життя. У сучасному світі смертна кара застосовується дуже рідко і зазвичай їй передує тривалий судовий процес. Але не в цьому випадку. Достеменно невідомо, скільки часу тривали слухання, бо відбувалися за зачиненими дверима. Але що точно відомо, що не було жодного свідка з боку захисту. А адвокати обвинувачених були призначені із місцевих деенерівців. Тобто в міжнародній спільноті немає сумнівів, що цей судовий процес був незаконним, а вирок абсолютно фіктивним.

Равіна Шамбасані, речниця Верховного комісара ООН з прав людини:

З 2015 року ми спостерігаємо, що так звана судова влада в цих самопроголошених республіках не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду, таких як публічні слухання, незалежність, неупередженість судів і право не бути примушеним давати свідчення. Такі суди над військовополоненими прирівнюються до військового злочину.

Але якою б обуреною не була міжнародна спільнота - варіантів вплинути на ситуацію зараз небагато. Лондон навіть не вступає у перемовини із ватажками "ДНР", щоби не легітимізувати це угруповання. Бо ж у світі цю псевдореспубліку не визнають. Здавалося б, найлогічніше - говорити напряму з москвою, - саме звідти управляють маріонеточним урядом.

Але Кремль заявляє, що нібито не втручається в справи "ДНР". Британський уряд та міжнародні організації наполягають, що засуджені вояки мають отримати статус "військовополонених". Бо ж обидвоє чоловіків не просто приїхали воювати на боці України, а мали діючі контракти зі ЗСУ ще задовго до початку повномасштабної війни.

Аслін навіть мав українське громадянство. І вони офіційно служили в 36 бригаді морської піхоти. Це надає їм захист відповідно до Женевської конвенції. Але невизнаний суд невизнаної "ДНР", так само як і росія, вважає британців найманцями, яких відправив Захід для допомоги українцям. Нібито вони збиралися тероризмом захопити владу в псевдореспубліці.

Денис Кривошеєв, заступник директора з досліджень у регіональному офісі організації "Міжнародна амністія":

Найбільше, що ми можемо зробити в цій ситуації, це називати її справжнім ім'ям, тобто воєнним злочином і вимагати від росії виконання своїх зобов'язань за міжнародним правом, хоча ми не можемо змусити її. Сторона, яка несе повну відповідальність за ситуацію та долю цих осіб на цей час, - це росія. Тому якщо з ними щось трапиться, відповідальність лежить на ній.

Найоптимальніший вихід із цієї ситуації - обміняти британців на російських полонених. Але найімовірніше, що москва використає життя цих вояків для досягнення своїх політичних цілей. Насамперед - покарати Лондон за активну підтримку Києва в боротьбі проти російського війська.

По-друге, це нагода змусити Британію вступити в перемовини з самопроголошеною республікою і таким чином визнати її легітимність. Також Кремль сподівається, що заради врятування життя своїх громадян - Лондон тиснутиме на Київ відмовитися від власної території на користь москви.

Є ще загроза, що цей суд - показовий. Мовляв, ось що чекає й інших вояків, які теж перебували на "Азовсталі" у Маріуполі. Піннер і Аслін збираються подавати апеляцію на рішення суду, але їхня доля вирішуватиметься зовсім не в юридичній, а в політичній площині.