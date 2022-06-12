Мир в Україні можливий, питання лише в тому, яких територіальних поступок він коштуватиме Україні. Саме тому НАТО допомагає Києву, щоб він заплатив найменшу ціну. Таку заяву зробив у неділю, 12 червня, генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Гельсінкі.

Мир в Україні можливий. Питання, якою буде його ціна. Скільки території, свободи та демократії ми готові заплатити за цей мир. НАТО має намір допомагати Україні, щоб дати їй найсильнішу позицію за столом переговорів з росією, якими мають закінчитися бойові дії.

Столтенберг вкотре наголосив, що війська НАТО не братимуть участь у конфлікті.

Ми з самого початку війни завжди прагнули допомагати країні, яка воює за незалежність, але ми намагалися максимально уникнути ескалації, тому ми ніколи не заходили на територію України і ми відмовили українцям у створенні безпольотної зони.

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17 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва та Москви припинилися з ініціативи української сторони.

За його словами, росія "досі залишається у своєму стереотипному мисленні" і не усвідомлює, що військові дії йдуть не за її правилами та планами.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що намагається організувати переговори зі своїм російським колегою, однак Москва не виявляє готовності та бажання до серйозних мирних переговорів.