Вибухи та обстріли: яка ситуація в Миколаївській області [ Редагувати ]
Станом на ранок, 13 червня, окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
М. Миколаїв
Зранку, 13 червня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.
Баштанський район
Вдень, 12 червня, були обстріли у Широківській громаді. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки і зруйновані фермерські склади.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією пошкоджені житлові будинки.
Миколаївський район
Інформація про будь-які події внаслідок військових дій протягом доби не надходила.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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Ці фото з Врубівки - результат застосування окупантами забороненої міжнародними конвенціями зброї - вогнеметної системи "Сонцепьок". Випалені кілька вулиць. Якщо в хатах були люди - вони згоріли живцем.