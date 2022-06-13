Попри війну економіка має працювати. Після трьох місяців простою у Київській області запрацювало ще одне підприємство. Там виготовляють унікальні 3D-пазли. Конструктори з фанери, які продаються у півсотні країнах світу. Виробництво розташоване у селі Горенка. І під час масованих обстрілів цех дивом уцілів.

Що ж такого особливого в українській продукції, та як змінився підхід до роботи компанії в умовах війни - розкажемо далі.

Рухомий, екологічний та абсолютно унікальний. Щоб зібрати ось такий, конструктор знадобиться щонайменше 12 годин.

Олексій Лисяний - директор компанії:

Ми дуже нею пишаємося, називається вона Гексопод, тут внутрі є пружина металева, завдяки якій ця модель може дуже довго ходити і вона ходить дуже цікаво, зараз побачите, а також можна виставляти різний темп, різну швидкість.

3D-пазли збираються без використання клею чи інших інструментів. Дерев'яні елементи кріпляться до інших завдяки з'єднанням. А руху їм додають не батарейки, а закони фізики.

Перед війною з конвейєра підприємства у Горенці, що на Київщині, щомісяця виходило по сто тисяч таких моделей. Більшість йшли на експорт до майже півсотні країн світу - від США до Японії.

Олексій Лисяний - директор компанії:

Ми навіть не сподівалися, що наше виробництво в цій гарячій точці вціліє. На щастя, нам дуже-дуже повезло, пощастило, ви бачили, тут поруч багато будівель було зруйновано, а ми постраждали тільки частково. Хоча все ж таки ми втратили готову продукцію на суму більше, ніж півмільйона євро.

Село Горенка зруйноване на майже 80 відсотків - такі дані ще в середині квітня оприлюднила Організація Об'єднаних Націй.

Шрами російського вторгнення і досі видніються на фасаді фабрики. Вибиті шибки - у процесі заміни. Але сама будівля вціліла.

Отож підлога цеху після майже трьох місяців простою знову вкрита тріскою. А кожне приміщення наповнює солодкий запах деревини.

Роберт Міляєв - головний інженер:

Коли ми не працювали - не було електроенергії, то дійсно було дуже сумно і тяжко. Але від моменту, коли вже почався якийсь рух на виробництві, і коли подали світло і ми змогли увімкнути ці станки, то той шум, який йде від цього всього - раніше він якось напрягав, так, а зараз це таке відчуття насолоди, що нарешті ми працюєм.

Виготовляються 3D-пазли з берези, вільхи і тополі. До війни деревина закуповувалася у Білорусі. Нині ж підприємство використовує в основному вітчизняні матеріали. Кожне готове полотно, оброблене лазером - ретельно перевіряється на виході.

Роберт Міляєв - головний інженер:

Воно ріжеться, потім ми фанеру також після різки перевіряємо, щоб вона не мала ніяких дефектів, тобто, щоб клієнт отримав не бракований товар.

Асортимент продукції - широкий. Є девайси для настільних ігор, конструктори сучасних та історичних механізмів. Щомісяця інженери намагалися розробити нову модель. І хоча війна внесла свої корективи - підприємство знову готує свіжі пазли.

Олексій Лисяний - директор компанії:

Коли ми побачили як наші доблесні воїни відвойовують наші землі, нас надихнула думка створити таку лінійку, яка б відображала певні види озброєнь, які допомагають захищати Україну.

Придбати вироби можна і в Україні. Найскладніші та найдорожчі моделі компанія наразі пропонує зі знижками. Адже запустити виробництво після окупації їй допомогли небайдужі. Благодійна організація зібрала для них 800 тисяч євро, щоб українська продукція продовжувала підкорювати світ.