Окупанти так бояться ЗСУ, що лише один із 10 готовий до прямого зіткнення з українськими захисниками. Про це повідомляє Telegram-канал СБУ.

Нова перехоплена телефонна розмова ворогів підтверджує цю інформацію.

У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?

У відомстві пояснюють, що зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ, тому така тенденція у лавах ворога "не може не тішити".

Це пояснює, чому російські окупанти все менше ідуть в пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних.

СБУ нагадує росіянам, які хочуть зберегти життя на війні, про "гарячу" телефонну лінію 2402.