Одеська опера відновлює роботу [ Редагувати ]
Одеська національна опера після вимушеної паузи відновлює свою роботу. Про це повідомляє у Telegram Одеська міська рада.
Повідомляється, що концерти "Опера Гала" і "Балет Гала", а також опера "Запорожець за Дунаєм" будуть присвячені Збройним силам України.
"У разі повітряної тривоги показ буде перервано, а всім глядачам необхідно буде пройти в захисне укриття, що знаходиться в театрі, у супроводі білетерів. Кількість місць в залі театру, згідно з вимогами, буде відповідати кількості місць в захисному укритті, кількість квитків буде обмежена", - йдеться в повідомленні.
На вході до театру глядачів перевірятимуть металодетектором. Афіша подій, а також квитки на вистави вже доступні у продажу онлайн і в касах театру.
Режим роботи кас:
- З вівторка по суботу: з 11:00 до 19:30
- Неділя - вихідний
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