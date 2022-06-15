Ховають померлих у дворах і готують їжу на багатті: як у Маріуполі виживають люди (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Маріуполі городяни змушені в нових нелюдських умовах, які створили їм російські окупанти. Городяни готують їжу на вогнищах, ховають померлих прямо у дворах і потроху починають звикати до таких суворих реалій.
Відео з щоденним побутом українців показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, побут у місті повністю перейшов на вулиці. Тут люди влаштовують кухні та зони відпочинку. Городяни готують їжу на вогнищах, для яких шукають дрова, збирають воду і удають вигляд життя.
Деякі люди досі намагаються знайти рідних. Про це свідчать оголошення, наклеєні на двері під'їздів будинків.
"У Маріуполі ховають людей у дворі. Окупанти кинули людей напризволяще, бо українці для них не люди. Найгірше, що люди потроху звикають. Адаптувалися. Порівнюють вже не з минулим до війни, а з лютим-квітнем. Зі своїм життям в холодних підвалах під обстрілами. Вчаться радіти новому життю при мінімальних потребах", - пише радник мера міста.
Зараз у Маріуполі існує загроза спалаху холери через забруднену воду. Тому окупанти в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення.
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