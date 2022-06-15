Українські бійці ліквідували російського полковника, пропагандиста Сергія Постнова. Він загинув у ніч із 13 на 14 червня. Про це повідомляє пресслужба ради ветеранів центрального апарату відділу внутрішніх справ росії.

Постнов загинув під час "виконання військового обов’язку", однак деталі його смерті не уточнюються.

Пропагандист працював кореспондентом й редактором газети "Зоркий часовой". Після цього він працював у редакції військового журналу "На боевом посту" після чого перейшов до відділу департаменту із взаємодії із засобами масової інформації росгвардії.

Постнов супроводжував російських військових у Гостомелі Київської області, а також в Харківській та Луганській областях.