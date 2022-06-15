В москві з нагородної зброї застрелився екс-генерал служби розвідки - ЗМІ [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
В мережі пишуть, що в москві з нагородної зброї застрелився Лев Соцков.
Він був відставним генералом служби зовнішньої розвідки росії.
Наразі інформація перевіряється.
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