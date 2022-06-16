Більшість захисників Маріуполя перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області. Ведуться переговори про їх звільнення.

Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данилов під час телемарафону.

За його словами, в полоні в "ДНР" знаходяться набагато більше, ніж 200 бійців.

"Ще раз підкреслюю: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там знаходяться, ми не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і все, знаходяться на території Донецької області", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що на тему звільнення або обміну потрібно говорити обережно, щоб не зірвати переговори.

"Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов'язково були виконані. І всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов'язково повернулися живими і здоровими", - заявив секретар РНБО.