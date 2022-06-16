Від початку повномасштабної війни Поклонська різко почала перезуватися у повітрі.

Няш-Мяш - Наталія Поклонська продовжує свою зрадницьку кар'єру за поребриком. Експрокурорку анексованого Криму призначили радником генпрокурора РФ. За цю посаду Поклонська платитиме мовчанням. Уже заявили, що відмовиться від соцмереж і публічних виступів. Чому для колаборантки кремль намагається закрити рота - дивіться далі.

2014 рік. Російська федерація злочинно окуповує український Крим. Водночас на посаду, так званого, "прокурора" півострова назначають Наталію Поклонську.

Я сегодня была назначена на должность прокурора автономной республики Крым, чем благодарна совету министров АРК. И буду выполнять свои должностные обязанности так, как прописано законом Украины.

Проте в цей час Поклонська уже звільнена з органів прокуратури України. Надалі маріонетка Кремля провадить справи проти українських активістів. І саме за її позовом Меджліс у Криму визнають екстреміською організацією.

Это просто хаос. И каким правовым полем это регулируется, я такого правового поля не знаю.

За відданість російським окупантам Поклонську перевозять до Москви. Тут вона стає депутаткою Держдуми федерації. Та очікувань не виправдовує. У січні цього року Поклонську хотіли заслати у Африканську республіку Кабо-Верде як посла від РФ. Та колишня прокурорка анексованого Криму відмовилась, мовляв, з особистих причин. Натомість отримала посаду заступника керівника Росспівробітництва. Орган, що допомагає "своїм" - росіянам - за кордоном. І тут у Поклонської плани були амбітні. Ось що вона заявляла на початку лютого 2022-го.

"Пріоритетом для мене, звичайно ж, ми попередньо обговорювали мої функціональні обов'язки, буде захист прав співвітчизників за кордоном. Зокрема - в Україні. Для мене це не нова сфера діяльності, бо завжди займалася захистом прав людини, світом, безпекою. Мій російсько-український досвід тут стане в нагоді. Ми з Україною стаємо все ближче й ближче один до одного".

Ближче нікуди. Від початку повномасштабної війни Поклонська різко почала перезуватися у повітрі. То згадала, звідки родом.

Я гражданка россии но украинка.

То закликала "астанавіться".

Я хотела бы призвать просто всех людей задуматься, остановиться. Остановиться!

Найбільше критики в бік Поклонської від її "саграждан" прилетіло саме після цих слів.

По мне, так эта буква Z символизирует трагедию и горе. Как для россии, так и для Украины.

Поклонська вже стільки встигла наговорити за місяці повномасштабної війни,

Украина - это не россия.

… що у кремлі вирішили її звільнити з Росспівробітництва. Та запропонували нову роботу. Ближче до влади - легше буде контролювати горе-"експрокурорку". Тепер Поклонська отримає вищу посаду. Стане радником генпрокурора федерації - Ігоря Краснова.

Наталія Поклонська, колаборантка:

Потому что Украина для меня родная. Потому что там люди. Потому что, то что сегодня происходит здесь в обществе в российском - это как-то очень странно. Вот то сострадание, то милосердие, которое было и должно быть друг к другу оно закрылось какими то политическими лозунгами.

Більше подібного Поклонська уже не скаже. Схоже, нова посада вимагає особливої поведінки. Наталя заявила, що припиняє «вести соціальні мережі», а також закінчує «публічну діяльність». Що ж - мовчання в обмін на кар'єру - вже проторений для Поклонської шлях.