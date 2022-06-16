Наталія Поклонська продовжує свою зрадницьку кар'єру за поребриком [ Редагувати ]
Няш-Мяш - Наталія Поклонська продовжує свою зрадницьку кар'єру за поребриком. Експрокурорку анексованого Криму призначили радником генпрокурора РФ. За цю посаду Поклонська платитиме мовчанням. Уже заявили, що відмовиться від соцмереж і публічних виступів. Чому для колаборантки кремль намагається закрити рота - дивіться далі.
2014 рік. Російська федерація злочинно окуповує український Крим. Водночас на посаду, так званого, "прокурора" півострова назначають Наталію Поклонську.
Я сегодня была назначена на должность прокурора автономной республики Крым, чем благодарна совету министров АРК. И буду выполнять свои должностные обязанности так, как прописано законом Украины.
Проте в цей час Поклонська уже звільнена з органів прокуратури України. Надалі маріонетка Кремля провадить справи проти українських активістів. І саме за її позовом Меджліс у Криму визнають екстреміською організацією.
Это просто хаос. И каким правовым полем это регулируется, я такого правового поля не знаю.
За відданість російським окупантам Поклонську перевозять до Москви. Тут вона стає депутаткою Держдуми федерації. Та очікувань не виправдовує. У січні цього року Поклонську хотіли заслати у Африканську республіку Кабо-Верде як посла від РФ. Та колишня прокурорка анексованого Криму відмовилась, мовляв, з особистих причин. Натомість отримала посаду заступника керівника Росспівробітництва. Орган, що допомагає "своїм" - росіянам - за кордоном. І тут у Поклонської плани були амбітні. Ось що вона заявляла на початку лютого 2022-го.
"Пріоритетом для мене, звичайно ж, ми попередньо обговорювали мої функціональні обов'язки, буде захист прав співвітчизників за кордоном. Зокрема - в Україні. Для мене це не нова сфера діяльності, бо завжди займалася захистом прав людини, світом, безпекою. Мій російсько-український досвід тут стане в нагоді. Ми з Україною стаємо все ближче й ближче один до одного".
Ближче нікуди. Від початку повномасштабної війни Поклонська різко почала перезуватися у повітрі. То згадала, звідки родом.
Я гражданка россии но украинка.
То закликала "астанавіться".
Я хотела бы призвать просто всех людей задуматься, остановиться. Остановиться!
Найбільше критики в бік Поклонської від її "саграждан" прилетіло саме після цих слів.
По мне, так эта буква Z символизирует трагедию и горе. Как для россии, так и для Украины.
Поклонська вже стільки встигла наговорити за місяці повномасштабної війни,
Украина - это не россия.
… що у кремлі вирішили її звільнити з Росспівробітництва. Та запропонували нову роботу. Ближче до влади - легше буде контролювати горе-"експрокурорку". Тепер Поклонська отримає вищу посаду. Стане радником генпрокурора федерації - Ігоря Краснова.
Наталія Поклонська, колаборантка:
Потому что Украина для меня родная. Потому что там люди. Потому что, то что сегодня происходит здесь в обществе в российском - это как-то очень странно. Вот то сострадание, то милосердие, которое было и должно быть друг к другу оно закрылось какими то политическими лозунгами.
Більше подібного Поклонська уже не скаже. Схоже, нова посада вимагає особливої поведінки. Наталя заявила, що припиняє «вести соціальні мережі», а також закінчує «публічну діяльність». Що ж - мовчання в обмін на кар'єру - вже проторений для Поклонської шлях.
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