Після нападу росії на Україну, Євросоюз затвердив шість пакетів санкцій проти москви.

Анонімні викривачі як помічники німецького уряду. Канцлер Олаф Шольц проанонсував створення спеціальної гарячої лінії. Щоб інформаторам було зручніше повідомляти про спроби росіян, які опинилися у чорному списку ЄС, обійти санкції. Про цю та інші спроби німців посилити ефективність санкцій - розкаже Тетяна Логунова.

У травні ця розкішна яхта потрапила на перші шпальти німецьких газет. Судно Luna - довжиною 115 метрів і вартістю 400 мільйонів євро - заарештували у порту Гамбурга. Через те, що належить яхта російському мільярдеру Фархаду Ахмедову, який після початку війни потрапив під санкції ЄС. Така ж сама доля спіткала і яхту Dilbar, власником якої є близький до кремля олігарх Алішер Усманов. За судно, яке тепер не може покинути Німеччину, він заплатив 600 мільйонів євро.

Після нападу росії на Україну, Німеччина, як і інші країни ЄС, почала заморожувати активи росіян, які потрапили під європейські санкцїї. Гроші на рахунках, нерухомість, яхти. За кілька місяців під арешт потрапили сотні мільйонів євро. Утім, німці впевнені - це лише верхівка айсберга.

Активніше шукати майно підсанкційних росіян пообіцяв канцлер Олаф Шольц. Для цього створять національний реєстр. У нього вноситимуть усі активи, які підпадають під санкції або мають незрозуміле, підозріле походження. А ще запрацює спеціальна гаряча лінія - для викривачів, які зможуть надати компетентним органам інформацію про спроби обійти санкції. Мова йде, про майно, справжні власники якого ховаються за офшорними компаніями.

Олаф Шольц канцлер Німеччини:

російська агресія проти України показала, що необхідно посилити ефективність санкцій. Особливо проти російських олігархів та їхніх прихованих активів. Кілька тижнів тому ми ухвалили закон, який полегшує обмін інформацією між усіма компетентними органами, відстеження та арешт активів. На черзі - створення національного реєстру активів та відкриття гарячої лінії для інформаторів.

А от що робити з замороженими активами фігурантів чорного списку - німці поки не вирішили. Розглядають різні варіанти. Серед них і пропозицію України - використати ці кошти для відбудови нашої країни.

Після нападу росії на Україну, Євросоюз затвердив шість пакетів санкцій проти москви. Під персональні обмеження - потрапили одна тисяча 158 осіб.

У чорних списках Євросоюзу - вище керівництво росії - президент путін, прем'єр мішустін, міністр закордонних справ лавров та оборони шойгу. Усі депутати держдуми, які попросили путіна визнати так звані ЛНР і ДНР. Рупори кремлівської пропаганди - володимир соловйов, маргарита симоньян. Ну і, звісно, наближені до кремя олігархи - роман абрамович, алішер усманов, олег дерипаска, борис ротенберг та інші.