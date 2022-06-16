У Лисичанську Луганської області діти, жінки та літні люди залишаються у підвалах. Так вони рятуються від обстрілів російської армії, у них немає навіть елементарного - їжі та води. Про це повідомляє ДСНС України.

Сотні людей застрягли у підвалах. Багато хто сидить без їжі та води. У підвалах маленькі діти, жінки, старі.

За даними ДСНС, під прицільним вогнем російських військ знаходиться вся територія Луганської області.