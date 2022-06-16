Сотні людей перебувають у підвалах Лисичанську без їжі та води [ Редагувати ]
У Лисичанську Луганської області діти, жінки та літні люди залишаються у підвалах. Так вони рятуються від обстрілів російської армії, у них немає навіть елементарного - їжі та води. Про це повідомляє ДСНС України.
Сотні людей застрягли у підвалах. Багато хто сидить без їжі та води. У підвалах маленькі діти, жінки, старі.
За даними ДСНС, під прицільним вогнем російських військ знаходиться вся територія Луганської області.
Протягом доби внаслідок обстрілів сталися значні руйнації в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та Гірському.
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