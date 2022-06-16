В Україні зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків. Просто неба лишилися близько 3,5 млн громадян. І це тільки попередні підрахунки. А люди з міста Ірпінь на Київщині, яких рашистські обстріли залишили без житла, отримали тимчасові оселі. Це кілька вагонів, які залізничники розташували просто на рейках. Там зможуть оселитися близько 70-ти жителів міста-героя. Докладно про "Залізне містечко" та людей, які в ньому житимуть, - у сюжеті наших кореспондентів.

Скільки не приїжджай до міста-героя Ірпінь, але до виду цих розстріляних вулиць звикнути - неможливо. Рашисти залишили без даху над головою щонайменше 7 тисяч ірпінців. Тисячі квартир та приватних будинків - перетворені на руїни.

Наталія Олейник, жителька Ірпеня:

Хай почує нас весь світ, почує нашу боль… Нас дуже багато.

Наталія працювала касиром у супермаркеті, жила у комфортному таунхаузі в центрі Ірпеня. Зараз -- ані будинку, ані роботи.

Наталія Олейник, жителька Ірпеня:

Згорів. Тут недалечко біля Жирафу був наш таун-хауз, у мене і у дочки, 17 числа прилетіла ракета, 19 друга ракета. Горіло троє суток.

Наталія не може стримати сліз, але сьогодні її переповнюють швидше почуття вдячності. Жінку та її родину не залишили сам на сам із бідою. Залізничники та міські чиновники подарували їй ключі від тимчасової квартири - ось у цьому тимчасовому містечку.

Наталія Олейник, жителька Ірпеня:

Вони нас не залишили нас, це саме головне. Вони нам допомагають дальше жити, відновлювати Ірпінь. Нам даже ключі вже надали. Получається, я з сином, другі ключі - дочка с зятем, треті ключі - мати, їй 78 років і ще в неї онук.

Цей потяг - із п'яти купейних вагонів - по суті, готель на рейках. Він розташований у центрі Ірпеня, поряд із залізничним вокзалом. Тут зможуть оселитися близько 70-ти ірпінців, які втратили житло.

Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця":

Вагонне містечко - це відразу такі асоціації, що там не хочеться особливо жити, незрозуміло шо, жарко… Для нас було важливо зробити це справді круто. Щоб було схоже на такий кемпінг, більш було сучасне, інтегровано з природою, бачите, що зелений колір.

Також до вагонів підведено електроенергію, водопостачання, тут є мікрохвильовки та холодильники. У кожному купе залізничники мають намір поселити по дві людини.

Володимир Литвинов, керівник проекту "Залізне містечко":

Эти вагоны все живые, видите, красивые, отремонтированные, они могут эксплуатироваться, но мы выбрали приоритетность, чтобы поселить людей.

Слава Хаус - на честь В`ячеслава Вакарчука, Калуш хаус - на честь переможців Євробачення, Джолі Хаус - на честь голлівудської акторки... Кожен із вагонів носить ім`я зірки, що активно підтримує українців у воєнний час.

Роман Барашев, кореспондент:

В цьому вагоні-будинку розташуються п'ять сімей. Він названий на честь видатного футболіста та тренера Андрія Шевченко. За те, що він ініціював проекти по збору благодійних внесків зі всього світу.

Вагон-баня з душовими кімнатами та вагон-ресторан, який слугуватиме і їдальнею, і бібліотекою, і кінозалом. Також на території "Залізного містечка" облаштовані дитячий і спортивний майданчики, сцена, альтанки... Є своя барбекю-зона.

Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця":

Люди отримуватимуть харчування завдяки World Central Kitchen, організація, яка саме ірпенців залучає і готує ресторанної якості їжу.

Їжа, свіжа білизна, охорона, велосипеди - все це жителі "Залізного містечка" отримають безкоштовно. Зараз організатори складають списки бажаючих поселитися тут. Перевагу надаватимуть сім'ям із дітьми.

Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця":

Все в Залізному містечку безкоштовно. Я не хочу використовувати слово комунізм. Але розуміючи, що люди втратили житло, роботу, тому і харчування, і розміщення, і побутова хімія, якимось речами допомагаємо.

Цей залізничний кемпінг - лише тимчасове вирішення житлової проблеми і лише для декількох ірпінців. Але зараз - коли даху над головою не мають близько 7-ми тисяч ірпінців - кожен такий проект - на вагу золота.