Для виробництва використовують лише сертифіковані та натуральні складники.

Однією із основних потреб наших воїнів на фронті були і залишаються медикаменти. І це не завжди якісь дорогі чи рідкісні ліки, а звичайні мазі

Тож допомогти бійцям вирішили прикарпатські студенти-фармацевти... Вони взялися виготовляти всі ці препарати власноруч.

Зважують, змішують, перетирають і розфасовують. Ось так безперервно студенти-фармацевти франківського медуніверситету разом із викладачами роблять ліки для військових.

Любомир Литвинець, студент Івано-Франківського національного медичного університету:

Один студент робить порошкоподібну фазу, інший студент робить рідку фазу - суміш гліцирину, води і діючих речовин. І я вже змішую це все і фасую готову пасту таймурова. Також додаємо сюди формальдегід, щоб була рідша і проявляла протигрибкові властивості.

На передовій попит на такі мазі - шалений, розповідають фармацевти. Найбільше бійці просять засоби проти грибка, попрілостей та для загоєння ран. В аптеках такі засоби швидко розбирають, тож виникла ідея виготовляти ліки самостійно

Ірина Федяк, декан фармацевтичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету:

Ми збили ноги шукати готових засобів на той час, їх не було просто. І ми вирішили, що маючи приміщення, маючи кадровий склад, можливості і знання і практичні навички ми можемо допомогти заповнити ту нішу.

Знайшли старі рецепти, і отримали схвалення від лікарів, взялися за виробництво на базі університетського навчально-практичного центру. Почали із пасти таймурова та протигрибкових мазей. Нині асортимент розширили вже до восьми препаратів.

За цим столом наші студенти під керівництвом досвідчених викладачів виготовляють два найменування протигрибкових, три види присипок. І живильний крем на основі обліпихи ранозагоювальної дії.

Спершу ліки виробляли лише викладачі. Нині пліч-о-пліч із ними і студенти …

Любомир Литвинець, студент Івано-Франківського національного медичного університету:

Я ж по суті нічим не занятий. Я якраз випускний курс. Я можу прийти і допомогти. А для себе це досвід. Можливість приготувати ліки в таких великих об'ємах. Тому що зараз в не кожній аптеці такі об'єми виробництва.

Весь технологічний процес виробництва постійно контролюють фахівці…. Одна з них - Любов Грицик - має неабиякий досвід в цій сфері. Одинадцять років власноруч виготовляла ліки в найбільшій аптеці Львова.

Любов Грицик, доцентка кафедри хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти:

На перших етапах куруємо студентів, тобто підказуємо, направляємо, слідкуємо. Але в процесі двох-трьох днів студенти ознайомлюють і кожен має відповідальність за свою ланку, за свої технологічні операції.

Катерина Хмілевська, студентка Івано-Франківського національного медичного університету:

Це останній етап виготовлення ліків, це готові баночки, ми на них наклеюємо етикетки із всією інформацією для наших воїнів, із терміном придатності, складом. І також додаємо етикетки із подяками для них.

Для виробництва використовують лише сертифіковані та натуральні складники. І нині випускають щодня до трьохсот баночок. І на фронт вже відправили чотири партії.

Валерія, волонтерка:

Хлопці дуже дякують. Для хлопців не звично, що ми можемо знайти. Кажуть як .. вони і рідним замовляють … ці ліки неможливо ніде купити.

З настанням літа замовлення від бійців дещо змінилися. Просять у волонтерів-фармацевтів присипки від підвищення пітливості, засоби від укусів комах, а ще бальзам для губ. За виробництво цих препаратів студенти невдовзі візьмуться.