Комітет Верховної Ради з питань фінансів підтримав законопроект про списання боргів за кредитами за знищене під час війни майно. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Комітет рекомендуватиме парламенту схвалити урядовий проект у першому читанні.

Законопроєктом передбачається два механізми - заморозка до отримання компенсації і списання.

Замороження кредиту

Згідно з проектом, фізособи-позичальники за наявності підтверджуючих документів можуть отримати від кредитора призупинення платежів за кредитом.

Це стосується кредитів на рухоме / нерухоме майно, яке через війну:

опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій

пошкоджено або знищено в результаті військових дій,

Заморожування кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно.

Списання (прощення) кредиту

На списання заборгованості мають право позичальники, у яких:

Загальна площа знищеного майна, на яке взято кредит, не перевищує для квартири 140 кв. м, для житлового будинку - 250 кв. м, і яке є єдиним місцем проживання сім'ї позичальника, або знищено єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см;

станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція або будівництво такого нерухомого майна або придбання такого автомобіля.

Кредитор в такому випадку отримує право на компенсацію від держави.