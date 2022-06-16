В РНБО пояснили, навіщо росія постійно погрожує ядерною зброєю [ Редагувати ]
росія маніпулює темою ядерного удару, щоб висвітлювати потім реакції на свої заяви з позиції жертви та продовжувати тактику шантажу та залякування.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Нещодавно депутат польського парламенту заявив, що порушення росією Будапештського меморандуму 1994 року дає повне право для України вільно розміщувати ядерну зброю на власній території. Ці слова набрали резонансу в РФ і рашисти почали висвітлювати себе із позиції жертви", - йдеться в повідомленні.
В РНБО нагадують, що пізніше прозвучала заява Пєскова про те, що росія і США повинні обговорити продовження Договору про скорочення стратегічної наступальної зброї.
В ЦПД підкреслюють, такі заяви в публічному просторі потрібні, щоб в майбутньому спиратись на них, створюючи дезінформацію та продовжувати тему ядерного шантажу.
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