Макрон пояснив телефонні дзвінки путіну [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що потрібно мати працюючий канал зв'язку з росією про всяк випадок. При цьому він отримував схвалення від українського президента Володимира Зеленського на всі контакти з лідером рф Володимиром Путіним.
Про це сказав Макрон на прес-конференції в Києві.
"Нам потрібно з деяких питань мати канал зв'язку з росією, хоча б з питань продовольчої безпеки", - сказав Макрон.
За словами французького президента, на даний момент ці переговори не приносять якогось конкретного результату, але можливо, момент для успіху цих переговорів може наступити в майбутньому.
"Врешті-решт ця дискусія повинна відбутися", - зазначив Макрон.
За його словами, Зеленський давав згоду на переговори лідера Франції та росії щоразу ще з 2019 року.
"Україна повинна виграти війну, зберігши територіальну цілісність і сувернітет, але потім все одно треба буде говорити з росіянами", - додав Макрон.
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