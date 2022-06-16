Південнокорейська компанія Samsung анонсувала новий сервіс Wallet (Гаманець - ред.), який поєднує вже існуючі платформи Pay і Pass. У новому сервісі зберігатимуться дані платіжних карток та паролів, а також картки лояльності та клубні картки.

До кінця 2022 року Wallet почне підтримувати водійські права та студентські квитки, згодом у сервісі можна буде зберігати і посадкові квитки на літаки.

Програма буде інтегрована з Samsung Blockchain Wallet, тому користувачі зможуть відстежувати вартість всіх своїх криптовалют в одному місці. У сервіс можна буде додати цифрові автомобільні ключі деяких моделей BMW до Genesis і Hyundai, що вже підтримуються.

Функція SmartThings дозволить зберігати цифрові ключі від будинку. Wallet вже доступний власникам смартфонів Galaxy на операційній системі Android 9 та на більш пізніх версіях ОС у США, Великій Британії, Франції, Італії, Іспанії та Німеччині.

Нагадаємо, що PayPal і Samsung оголосили про вихід з російського ринку через агресію проти України, також Samsung прибрав букву "Z" з назви своїх смартфонів.