Samsung запустив новий сервіс Wallet [ Редагувати ]
Південнокорейська компанія Samsung анонсувала новий сервіс Wallet (Гаманець - ред.), який поєднує вже існуючі платформи Pay і Pass. У новому сервісі зберігатимуться дані платіжних карток та паролів, а також картки лояльності та клубні картки.
До кінця 2022 року Wallet почне підтримувати водійські права та студентські квитки, згодом у сервісі можна буде зберігати і посадкові квитки на літаки.
Програма буде інтегрована з Samsung Blockchain Wallet, тому користувачі зможуть відстежувати вартість всіх своїх криптовалют в одному місці. У сервіс можна буде додати цифрові автомобільні ключі деяких моделей BMW до Genesis і Hyundai, що вже підтримуються.
Функція SmartThings дозволить зберігати цифрові ключі від будинку. Wallet вже доступний власникам смартфонів Galaxy на операційній системі Android 9 та на більш пізніх версіях ОС у США, Великій Британії, Франції, Італії, Іспанії та Німеччині.
Нагадаємо, що PayPal і Samsung оголосили про вихід з російського ринку через агресію проти України, також Samsung прибрав букву "Z" з назви своїх смартфонів.
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