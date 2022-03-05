PayPal и Samsung уходят из России [ Редактировать ]
PayPal - крупнейшая электронная платежная система
Международная платежная система PayPal объявила о прекращении работы на территории России. Такое решение было принято на фоне российского вторжения в Украину, сообщает Reuters.
Президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульманж заявил, что компания "поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России".
PayPal позволит снять средства "в течение определенного периода времени", чтобы гарантировать, что все оставшиеся на счетах деньги "будут распределены в соответствии с законами и правилами". Со 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из РФ.
PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Ее сооснователь - Илон Маск, а в 2002 году компанию купил eBay. Работает более чем в 200 странах мира и позволяет получать деньги в более чем 100 валютах, снимать средства в 56 валютах и сохранять остатки на своих счетах PayPal в 25 валютах.
Южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки в Россию чипов, смартфонов и бытовой техники. Об этом сообщили Bloomberg и The Verge.
О том, что ждет россиян из-за войны в Украине можно почитать тут.
по теме
Российская экономика оказалась в международной изоляции из-за вторжения в Украину. Российские банки попали под жесткие санкции, в РФ запретили поставлять евро, а крупнейшие международные компании ушли из страны-агрессора. Пострадает не только бизнес, но и простые россияне - они могут забыть о "Айфонах", немецких автомобилях и новинках кино
Курс доллара поднялся выше 110 рублей в ходе торгов на Мосбирже и обновил исторический максимум. Евро торгуется по 120 рублей
Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Об этом сообщает РБК и ТАСС со ссылкой на документ
Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким российским "финансовым организациям". Об этом сообщил глава Mastercard Майкл Мибах
Российский рынок акций 21 февраля завершил основные торги падением на 10,5%. Индекс Мосбиржи обвалился на 10,50%, индекс РТС - на 13,21%, опустившись к уровням ноября 2020 года. Индекс государственных облигаций РФ за день опустился на 1,98%. Доллар вырос на 2,11 руб., до 79,41 руб., евро - на 2,47 руб., до 90,02 руб