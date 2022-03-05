PayPal - крупнейшая электронная платежная система

Международная платежная система PayPal объявила о прекращении работы на территории России. Такое решение было принято на фоне российского вторжения в Украину, сообщает Reuters.

Президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульманж заявил, что компания "поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России".

PayPal позволит снять средства "в течение определенного периода времени", чтобы гарантировать, что все оставшиеся на счетах деньги "будут распределены в соответствии с законами и правилами". Со 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из РФ.

PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Ее сооснователь - Илон Маск, а в 2002 году компанию купил eBay. Работает более чем в 200 странах мира и позволяет получать деньги в более чем 100 валютах, снимать средства в 56 валютах и ​​сохранять остатки на своих счетах PayPal в 25 валютах.

Южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки в Россию чипов, смартфонов и бытовой техники. Об этом сообщили Bloomberg и The Verge.

О том, что ждет россиян из-за войны в Украине можно почитать тут.