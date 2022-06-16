У середу, 15 червня, президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку білорусі. Глава держави доручив перевірити готовність у чотирьох областях.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі львівського телеканалу.

Що стосується напрямку з Білорусі. Я хочу повідомити, що, крім РНБО, є ставка верховного головнокомандувача... Вчора президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання - питання білорусі.

Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні - що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо білорусі, скільки там військових рф, які плани. Все це перебуває на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. І я вважаю, що доволі ефективно.

В результаті є доручення – зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни.