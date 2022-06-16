Українські захисники збили гелікоптер окупантів (відео) [ Редагувати ]
На Донеччині бійці територіальної оборони України збили російський військовий гелікоптер Мі-35М. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Telegram-канал Оперативний ЗСУ повідомляє, що ворожу "пташку" приземлили в Запорізькій області, і збили вертоліт Мі-24.
Прицільний постріл ракетою з ПЗРК "Стінгер" здійснив боєць ССО Азов.
За даними Генштабу на ранок 16 червня окупанти втратили в Україні 179 гелікоптерів і 213 літаків.
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