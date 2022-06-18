На супутнику Землі знайшли воду: що відомо [ Редагувати ]
Китайський космічний апарат "Чан'е-5" в рамках програми з дослідження Місяця виявив на супутнику Землі зразки води. Її наявність в місячному грунті підтвердив лабораторний аналіз. Про це повідомляє Space.com.
"Чанье-5" прибула на місяць в зону Океану Бур в грудні 2020 року.
Ця зона - "місячне море", яке є рівниною на супутнику Землі, покритої темною застиглою лавою. Дослідники зібрали наймолодші місячні зразки, які коли-небудь вивчалися. Для цього знадобилося пробурити грунт. Незабаром після забору зразків за допомогою спеціального модуля матеріал був доставлений на Землю.
Планетолог Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук (NAOC) Лі Чунлай заявив, що спектральне сканування поверхні та аналіз зразків у лабораторіях підтверджують, що на Місяці є вода.
Вперше в світі результати лабораторного аналізу місячних зразків і спектральні дані досліджень місячної поверхні на місці були використані спільно для вивчення наявності, форми і кількості води в місячних зразках.
Результати дослідження не свідчать про те, що на Місяці є великі резервуари з водою.
Вони лише показують, що грунт і камені на поверхні природного супутника містять близько 30 гідроксильних частин на мільйон. Гідроксил, який ще називають "водним залишком", складається з одного атома водню і одного атома кисню, що є основою води. Китайська місія також досліджувала джерело води на Місяці. Воно міститься в кристалічному мінералі під назвою апатит.
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