Секретаря РНБО Олексій Данілов заявив про те, що низка країн надають Україні військове озброєння, дуже багато з них просять не розповідати про це. Про це він сказав в інтерв'ю "Ліга.net".

Так, на запитання журналіста, чи не замало виділено військової допомоги за підсумками "Рамштайну-3" він сказав, що "нам треба поставити собі запитання: а хто нам що зобов’язаний?".