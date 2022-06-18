Російський "Газпром" повідомив про зупинку газопроводу "Турецький потік". Стверджується, що призупинення транспортування газу тимчасове.

Про це повідомляє пресслужба російської компанії.

"Транспортування газу по обох нитках газопроводу "Турецький потік" буде тимчасово припинено в період з 21 по 28 червня 2022 року у зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що призупинення транспортування газу узгоджене всіма зацікавленими сторонами завчасно.

Як відомо, по газопроводу "Турецький потім" газ отримує не тільки Туреччина, але і ряд європейських країн, включаючи Угорщину.