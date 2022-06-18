На Харківщині окупанти вдарили ракетами по газопереробному підприємству (відео) [ Редагувати ]
Російські війська завдали ракетного удару по газопереробному підприємству в Ізюмському районі на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство.
За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки.
Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізовують пожежу.
Зазначимо, що у регіоні знаходиться Шебелинський ГПЗ - другий після Кременчуцького НПЗ виробник палива в країні.
Нагадаємо, що 18 червня рашисти обстріляли Індустріальний район Харкова.
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