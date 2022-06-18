Ліга кікбоксингу Glory розірвала контракти з російськими спортсменами [ Редагувати ]
Міжнародна компанія Glory, яка займається організацією та промоцією кікбоксерських поєдинків, розірвала контракти з усіма російськими спортсменами, у тому числі з чемпіоном у напівважкій вазі Артемом Вахітовим. Він також позбавлений свого титулу. Про це йдеться в заяві ліги.
Через вторгнення російського уряду в Україну, яке засуджує Glory, ми зіткнулися з цілою низкою перешкод, які унеможливили організацію поєдинків для її російських спортсменів.
Йдеться про заборону на поїздки, проблеми безпеки, а також блокування платежів в умовах світових фінансових санкцій проти Росії. Чинний чемпіон Glory у напівважкій вазі Артем Вахітов був серед кількох російських спортсменів, з якими були розірвані контракти, що звільнило його титул.
Glory зазначає, що спочатку ухвалила рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету, яка дозволяє російським спортсменам змагатися, але лише у нейтральному статусі. Однак через те, що російське вторгнення в Україну Glory вирішила розірвати з росіянами контракти та виключити з рейтингу.
Після початку повномасштабної війни в Україні російських спортсменів перестали допускати до міжнародних турнірів. Так, Союз європейських футбольних асоціацій та Міжнародна федерація футболу відсторонила російську збірну та клуби від участі у всіх міжнародних змаганнях на невизначений термін.
Рада Міжнародного союзу ковзанярів також усунула російських і білоруських спортсменів від змагань.
Нагадаємо, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів.
по темі
Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, де заявлена участь спортсменів з росії та Білорусі. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. І додав, що агресія росії проти України вже забрала життя понад 70 українських спортсменів і тренерів
Російські клуби не повернуться на чемпіонат баскетбольної Євроліги в сезоні-2022/23. Про це йдеться у заяві Євроліг
Колишній капітан збірної росії з футболу Ігор Денісов заявив в інтерв'ю журналісту Нобелю Арустамяну, що засуджує вторгнення в Україну і назвав те, що сталося "катастрофою"
Пеле, якого вважають найкращим футболістом ХХ століття, опублікував в Instagram відкритий лист до президента росії володимира путіна, в якому закликав його зупинити війну в Україн
Міністерство молоді та спорту України дозволило проводити спортивні змагання під час воєнного стану