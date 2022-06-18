Міжнародна компанія Glory, яка займається організацією та промоцією кікбоксерських поєдинків, розірвала контракти з усіма російськими спортсменами, у тому числі з чемпіоном у напівважкій вазі Артемом Вахітовим. Він також позбавлений свого титулу. Про це йдеться в заяві ліги.

Через вторгнення російського уряду в Україну, яке засуджує Glory, ми зіткнулися з цілою низкою перешкод, які унеможливили організацію поєдинків для її російських спортсменів. Йдеться про заборону на поїздки, проблеми безпеки, а також блокування платежів в умовах світових фінансових санкцій проти Росії. Чинний чемпіон Glory у напівважкій вазі Артем Вахітов був серед кількох російських спортсменів, з якими були розірвані контракти, що звільнило його титул.

Glory зазначає, що спочатку ухвалила рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету, яка дозволяє російським спортсменам змагатися, але лише у нейтральному статусі. Однак через те, що російське вторгнення в Україну Glory вирішила розірвати з росіянами контракти та виключити з рейтингу.

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Після початку повномасштабної війни в Україні російських спортсменів перестали допускати до міжнародних турнірів. Так, Союз європейських футбольних асоціацій та Міжнародна федерація футболу відсторонила російську збірну та клуби від участі у всіх міжнародних змаганнях на невизначений термін.

Рада Міжнародного союзу ковзанярів також усунула російських і білоруських спортсменів від змагань.

Нагадаємо, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів.