Росія та Анкара розійшлися у поглядах щодо Сирії. Президент Туреччини анонсував початок нової, четвертої, військової операції в регіоні. Формально вона ще не стартувала, але рф уже вмовляє Туреччину утриматися від агресії.

Чому зберегти вплив у регіоні для Москви так важливо, і що вона втратить, якщо Туреччина стане головним гравцем на Близькому Сході, розбиралася Марина Біленька.

Геополітичні амбіції. Боротьба з екстремізмом і тероризмом. Збереження власної військово-морської бази.

Це лише деякі причини небайдужості росії до подій у Сирії. Свою увагу на Дамаск москва переключила 2015 року - на тлі нестабільності через різке падіння цін на нафту та західні санкції, які проти неї запровадили країни Заходу за тимчасову окупацію окремих районів Донбасу і незаконну анексію Криму.

Рф підтримала кривавий режим Башара Асада і принесла на крилах своєї авіації терор, якого людство не бачило десятиліттями.

Війна у Сирії почалася навесні 2011 року, коли громадяни країни вийшли на масові протести. Вони вимагали демократії. Натомість одержали війну, яка стерла у пил цілі міста, спричинила світову кризу біженців та лишила при владі диктатора Башара Асада.

І хоча все починалося як громадянське протистояння - за останнє десятиліття воно переросло у багаторівневий конфлікт. Нині Сирія - територія відкритого суперництва світових та регіональних держав.

Десятки країн присутні там через воєнізовані та політичні групи, які вони підтримують. А от відкрито свої війська на території Республіки окрім рф тримають Сполучені Штати, Іран і Туреччина.

Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини:

Починається нова фаза формування "зони безпеки" на 30 кілометрів углиб турецького кордону. Ми очищаємо від терористів Тель-Рифат та Манбідж.

Терористами Ердоган називає Робітничу партію Курдистану та Загони народної самооборони. Від них він хоче очистити чотири райони у двох провінціях, які туркам та лояльним їм місцевим угрупованням не вдалося взяти 2019 року. У разі успіху - Ердоган з'єднає їх з територіями, які вже контролює. Єдина буферна зона зміцнить позиції Анкари в регіоні і може стати важелем тиску на Дамаск. Проте у Кремлі - іншої думки.

Дмитро Пєсков:

Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности в Сирийской Арабской Республике.

Отож вмовити Туреччину утриматися від військових дій стало чи не найголовнішим завданням російської делегації, яка прибула до Казахстану на 18 раунд переговорів по Сирії. Так званий Астанинський формат окрім рф і Туреччини включає Іран, представників сирійського уряду й опозиції, а також ООН. Перемовини тривали два дні.

За словами очільника російської делегації - Олександра Лаврентьєва - Туреччина нібито досі не має кінцевого рішення щодо сирійської операції. Отож москва вмовлятиме її відмовитися від її проведення.

Олександр Лаврентьєв, спецпредставник президента росії:

Ми відверто сказали нашим турецьким друзям, що це може призвести до подальшої ескалації ситуації, зокрема, до збройного протистояння. Це може стимулювати сепаратистські настрої так званої автономної адміністрації на північний схід Сирії.

За словами Лаврентьєва, у розвитку такого сценарію не зацікавлені ні в росії, ні в Туреччині, ні в Іраку та Ірані. А підтримувані Америкою Сирійські демократичні сили заявили, що операція спричинить гуманітарну кризу та підірве кампанію проти терористичного угруповання "Ісламська держава".

Водночас турецьке видання "Хюрієт", пише, що наказ про початок операції Анкара може віддати за місяць - після ісламського свята Курбан-байрам. У разі успіху в Сирії - Ердоган не лише розширить сферу впливу в регіоні, а й покращить свій рейтинг вдома.

Наступного року Туреччину очікують чергові вибори президента. І Реджеп свою кандидатуру вже висунув.