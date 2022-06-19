Актор Бен Стіллер прилетів до Польщі, щоб зустрітися з біженцями з України [ Редагувати ]
У суботу, 18 червня, відомий голлівудський актор Бен Стіллер прибув до польського міста Ряшів. 56-річна кінозірка, яка є послом доброї волі ООН, планує зустрітися з українськими біженцями, щоби з перших вуст почути їхні історії.
"Щойно прибув до Польщі напередодні Всесвітнього дня біженців, щоб зустрітися з людьми, на життя яких вплинула війна в Україні", - написав Бен Стіллер на своїй сторінці в Twitter.
В якості послом доброї волі ООН Стіллер раніше побував у Йорданії, Гватемалі та Лівані. Він неодноразово спілкувався з сирійськими біженцями у Європі. У 2019 році актор виступив на засіданні комітету з закордонних справ Сенату США, щоб розповісти про те, в яких умовах живуть біженці з Сирії та Лівану.
Нагадаємо, що під час нещодавнього візиту Анджеліни Джолі до Львова пролунала повітряна тривога, тож кінозірці довелося бігти в укриття.
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